練習場デビューで迷わない為に、事前確認すべき準備や流れ 練習場デビュー ゴルフ練習場へは動きやすい服装で行きましょう。シューズは運動靴でもOKです。 【マナー】 前後の打席に気をつけて練習しましょう。グループで来て大声で会話すると他の人に迷惑がかかるので控えるべきです。携帯電話はマナーモードにしましょう。 【料金】 練習場の規模や立地場所、設備の充実度などに