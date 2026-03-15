危険な脂肪は気づかないうちにたまる！脂肪がたまる順番 内臓脂肪はどうやってたまるの？ ●脂肪がたまる順番食べ過ぎや運動不足などで消費しきれず、体内に余った糖質や脂肪は中性脂肪になります。中性脂肪は、「皮下脂肪→内臓脂肪→異所性脂肪」の順に蓄えられます。 ●危険な脂肪は気づかないうちにたまる糖質や脂質は肝臓でエネルギーに変換されますが、とり過ぎて余った分や運動不足などで消費しきれなかっ