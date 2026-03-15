◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのドジャース・山本由伸投手（２７）が１４日（日本時間１５日）、準々決勝のベネズエラ戦に先発した。先頭のアクーニャに２球目をはじき返されていきなり右中間席へ先頭弾を浴びた。山本は、東京ドームで行われた１次ラウンド初戦の台湾戦に先発。初回は３者凡退の好発進を切り、２回も３人で抑えた。１３点リードとなった