◆米大学野球スタンフォード大１０―１１ピッツバーグ大（１４日、米カリフォルニア州スタンフォード＝サンクンフィールド）スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）が１４日（日本時間１５日）、本拠のピッツバーグ大戦に「１番・一塁」でスタメン出場し、５号ソロ本塁打を放った。０―４で迎えた３回１死無走者で、高めに入った球を逃さず打ち返し、右翼へ打ち込んだ。打球速度１００マイル（１６０・９キロ）、飛距