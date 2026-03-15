◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンのメンバーが発表され、大谷翔平（ドジャース）が「１番・指名打者」、「２番・右翼」に佐藤輝明（阪神）が入った。中軸には「３番・中堅」で鈴木誠也（カブス）、「４番・左翼」で吉田正尚（レッドソックス）、「５番・三塁」で岡本和真（ブルージェイズ）が続いた。１次ラウンドで不振だった近藤健介（ソフトバンク）はベン