プロ野球・巨人は15日、山粼伊織投手の状態を発表。右肩のコンディション不良と明かされました。昨季は開幕から36イニング連続無失点でセ・リーグ新記録を樹立。キャリアハイとなる11勝をあげるなど、3年連続の2ケタ勝利を達成しました。好調そのままにオフも順調な調整を続け、オープン戦2登板でもいずれも無失点。自身初の開幕投手を目指し、好投を続けてきていました。シーズン開幕戦まではあと12日。山粼投手は三