元プロ野球選手の佐々木主浩氏、中田翔氏が１５日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。ＷＢＣ日本代表の戦いに触れ、準々決勝ベネズエラ戦について語った。佐々木氏は投手目線で語り、オーストラリア戦で２被弾の大勢について「ちょっと不安ですよね。コントロールがアバウト」と不安視。抑え起用について「調子がいいのは種市。彼が一番いい。調子いい選手を使っていった方がいい」と語った。ベネズエラ戦については「打