歯止めがかからない日本の少子化。厚生労働省によると2025年の出生数は70万5809人で、10年連続で過去最少を記録した。【映像】「子どもは必要ない」と断言する都内在住の大学2年生・ともきさん（顔出しあり）政府は少子化対策、子育て政策を加速させていくとしているが、そんな中、妊活に関する調査が話題となっている。18歳から29歳の未婚の男女に対し「将来子どもがほしいかどうか」という質問に対し、男女とも6割以上が、「