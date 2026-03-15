「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン−ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）Ｎｅｔｆｌｉｘの中継番組に、前回大会で日本代表だったラーズ・ヌートバー、内川聖一氏、渡辺謙が出演した。渡辺謙は１３日夜遅くまで東京で行われた日本アカデミー賞の授賞式に出席していた。東京からマイアミは最速でも１６時間は必要とされる。ネットも反応。「アカデミー賞の授賞式にいた渡辺謙が気づいたらマイアミにいる」「授賞式が終わっ