非アルコール性脂肪肝の一部は、炎症を伴う非アルコール性脂肪肝炎へと進行します。この状態は肝硬変や肝がんへ発展する可能性があるため、早期の発見と適切な管理が重要となります。通常の脂肪肝とは異なる危険性を持つため、リスク要因を理解し予防に努めることが大切です。ここでは、NASHへの進行リスクと対策について詳しく紹介します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター