海外旅行や災害時など、通常とは異なる環境では胃腸炎のリスクが高まる場合があります。渡航先の衛生状態や水質、食文化を理解し、適切な予防策を講じることが重要です。また、災害時には水道やトイレなどのインフラが使えなくなることもあり、限られた資源の中での衛生管理が求められます。本章では、特殊な状況下での具体的な感染予防対策について解説します。 監修医師：中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療セン