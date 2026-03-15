脳出血のリスクは日々の生活習慣によって大きく変動します。過剰な塩分摂取や喫煙、過度の飲酒、運動不足などが危険因子として挙げられます。これらの修正可能な危険因子を適切に管理することが、脳出血の予防において極めて重要です。具体的な改善方法とともに解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パ