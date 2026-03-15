ソウル市公式による中国語の広報物において、韓国の伝統食品である「キムチ」が、中国式の漬物を指す「パオツァイ（泡菜）」と誤表記されていたことがわかった。【画像】想像絶する絵面…中国の「裸キムチ」騒動3月13日、ソウル市議会の文化体育観光委員会に所属する「国民の力」キム・ヘヨン議員によると、ソウル市の中国語（繁体字・簡体字）サイトや「2025年観光ガイドブック」などで、キムチチゲが「パオツァイタン（泡菜湯）