プレミアリーグ第30節が14日に行われ、首位アーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差が「9」に広がった。アーセナルは16歳マックス・ダウマンのプレミアリーグ最年少ゴールなど、エヴァートンに2−0で勝利した。一方、マンチェスター・シティはシュート24本で1ゴールに留まり、ウェストハムと1−1のドローに終わった。アーセナルの方が1試合多く消化し、マンチェスター・シティのホームでの直接対決も残している。と