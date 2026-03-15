３月14日、アーセナルのレジェンドであるティエリ・アンリがインスタグラムを更新。１本の動画と２枚の写真をアップロードした。元フランス代表のアタッカ―は「相棒と１時間のセッション。10キロの重りをつけ、しっかり働き、しっかり食べて、砂糖は摂らない」と綴る。女性と共にトレーニングに励む様子を公開し、鏡越しに鍛え抜かれた肉体美を披露した。 この投稿には「だからお前は完璧なんだ」「エリートのメンタリ