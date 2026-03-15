●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】 順位 コード銘柄利回り 3/13終値 決算期 1積水ハウスＲ7.42 91,20026/04 2ホテルリート6.64 78,00026/12 3いちごホテル6.39118,90026/01 4ミラースＲ6.29 89,10026/02 5サムティＲ6.20112,80026/01 6ＩＮＶ