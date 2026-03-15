2026年3月13日、中国メディアの環球網は米ブルームバーグなどの海外メディアの報道を基に、インドが半導体産業支援のため1兆ルピー（約1兆7200億円）規模の基金創設を計画していると伝えた。記事は「事情を知る関係者によると、新しい基金は現在も内容を協議中だが、2〜3カ月以内に発足する可能性がある。インド連邦政府による現行のスマートフォンや部品向けの補助金政策と連動し、国内の半導体製造業の発展と輸出拡大を目的とし