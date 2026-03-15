大阪の少年非行は全国ワースト級。こうした非行を減らす専門の部署が、大阪府警少年育成室。 【写真を見る】【“グリ下”から救い出す】「学校は君の場所ないだろって言われた」少女は諦めていた『高校進学』を目指す…年間約６００人の少年少女の立ち直りを支援大阪府警・少年育成室に密着 警察官のみならず心理学などの専門家が日々奮闘しています。育成室の職員とそこで出会った少女に密着しました。 『元保健室