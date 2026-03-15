世界最高の格闘技団体「UFC」のフライ級世界3位の平良達郎（THEBLACKBELTJAPAN）が自身のXで第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝、日本対ベネズエラ戦を生観戦することを報告した。平良は決戦の舞台となるローンデポ・パークのスタンドからグランドをバックに「JAPAN」のユニホームをまとってガッツポーズする写真を投稿。「WBC！！！！夢のような時間」と記した。平良は中学時代まで野球少年で高