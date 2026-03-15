第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間）の出場32校による甲子園練習が15日、最終日の2日目を迎えた。先陣を切り、午前9時から練習に臨んだ花巻東（岩手）は、ノックや打撃練習などで調整した。午前10時からは侍ジャパンがWBC準々決勝・ベネズエラ戦に臨む。日本代表として同校OBの大谷翔平、菊池雄星の2人が出場中。しかし、プロ注目の古城大翔（3年）は「WBCは見ていないです」とまさかの回答をした。同校では、19