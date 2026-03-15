ジャングルポケットの太田博久が、若手時代に挑んだ過酷なバラエティ番組の舞台裏と、最高のファインプレーとなったエピソードを披露した。【映像】ジャンポケ太田を救った当時のバナナマン2026年3月12日放送の『見取り図じゃん』には、デビュー20年目を迎える見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ランジャタイ（伊藤幸司、国崎和也）、ジャングルポケット（太田博久、おたけ）が出演。同