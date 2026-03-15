児童文学作家の竹下文子（たけした・ふみこ）さんが１０日、がんのため死去した。６９歳だった。告別式は近親者で済ませた。福岡県生まれ。夫で絵本作家の鈴木まもるさんとの共著「せんろはつづく」「ピン・ポン・バス」といった乗り物絵本シリーズや、「黒ねこサンゴロウ」シリーズなどで人気を集めた。町田尚子さんが絵を担当した「なまえのないねこ」は、講談社絵本賞などを受賞した。