日本代表のロコ・ソラーレの藤沢五月＝14日（カナディアンプレス提供・AP＝共同）カーリングの女子世界選手権は14日、カルガリーで開幕し、日本代表のロコ・ソラーレは1次リーグ初戦でスイスに6―3で快勝した。第3、第5エンドに1点ずつスチールに成功。3―1で迎えた第7エンドに2得点した。13チームが参加し、総当たりの1次リーグ上位2チームが準決勝、3〜6位は準決勝進出を懸けたプレーオフに進む。ロコ・ソラーレは2023年以来