竹下文子さん「せんろはつづく」や「なまえのないねこ」などの絵本で知られる児童文学作家の竹下文子（たけした・ふみこ、本名鈴木文子＝すずき・ふみこ）さんが10日、がんのため静岡県下田市で死去した。69歳。北九州市出身。葬儀は近親者で行った。東京学芸大在学中に童話集「星とトランペット」でデビュー。さりげない情景から、読者をファンタジーの世界にいざなう作風で知られた。夫で絵本作家の鈴木まもるさんとのコンビ