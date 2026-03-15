【プロレス蔵出し写真館】今から２５年前の２０００年（平成１２年）７月１日、ディファ有明のこけら落としで新生・全日本プロレスが開幕した。前売りはほぼ完売。約１００枚の当日券も２時間で売り切れた。館内は超満員札止め１５００人の観衆で埋まった。この日の試合は全５試合で、メインイベントは川田利明ＶＳ渕正信のシングルマッチ。観客の期待に応えて試合は激しいものとなった（写真）。川田が数十発の顔面蹴りと強烈