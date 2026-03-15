ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）ワタナベフラワー・ギターのイクロー☆☆☆☆【濡れ衣】「先日、近所を歩いていると、突然後ろから『ゴミを捨てるな！』とおじいさんに大声で怒鳴られました。私は『えっ？捨ててないです』と返答すると、『今捨てたやろ、拾え』とすごい剣幕。『私