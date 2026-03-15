【昭和〜平成スター列伝】ドラゴンゲート３日の後楽園大会で７２歳の“炎の飛龍”藤波辰爾が、因縁があるスーパー・ストロング・マシンの実の息子であるストロングマシン・Ｊとタッグを結成して望月成晃、ドン・フジイ組のアジアタッグ王座に挑戦。好勝負となったが、Ｊが望月の腕固めに捕獲されて藤波がタオルを投入。惜しくも王座奪取はならなかった。１９８５年新日本プロレス熊本大会で藤波がマシンに対し「お前、平田だろ！