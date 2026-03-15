【今週の秘蔵フォト】２００５年に「ミスマガジンつんく♂賞」を受賞し、翌年４月にシングル曲「せんちめんたるじぇねれ〜しょん」でメジャーデビューした時東ぁみは、メガネっ子アイドルとして全国区的な人気を集めた。０８年３月２３日付本紙ではＢＳフジの連続ドラマ「スミレ１６歳！！」に女子高生役でドラマ初出演が決まった時東のインタビューが掲載されている。当時２０歳。初のドラマにかける初々しい心境を明かしている