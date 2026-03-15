お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷が、１４日深夜放送の「ゴッドタン」（テレビ東京系）に出演し、１３００万円の詐欺被害に遭ったことを告白した。番組では、目の前で繰り広げられるバカヤロウな場面を見た怒りのパワーで４０メートル走のタイムがどれぐらい上がるかを競う人気企画「バカヤロウ徒競走」を放送。同企画に出演した栗谷だが終始、浮かない表情を浮かべていた。ＭＣの矢作兼から「ひどいでしょ？このテンション。