Image:t-fal.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 3月から発売のT-Fal（ティファール）のタンブラー「カフェ トゥ ゴー マグ ミルク 450ml」は、チェック済みですか？保温・保冷機能が備わっていることはもちろんですが、デスクワークが多い人や飲み口にリップメイクがつくのを避けたい人におすすめの「3WAY飲み口」、家事の時短を求める