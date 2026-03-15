「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める■日本 ー ベネズエラ（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ローンデポ・パークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝でベネズエラ代表と対戦。試合前には俳優の渡辺謙さんが始球式を行った。今回のWBCは国内放送をNetflixが独占配信しており、渡辺謙さんが「Netflix 2026 ワールドベー