イタリア代表を襲った“不運”■イタリア 8ー6 プエルトリコ（日本時間15日・ヒューストン）イタリア代表は14日（日本時間15日）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でプエルトリコ代表と対戦し8-6で勝利。初のWBC4強入りを果たした。強豪国を相手にしても“イタリア旋風”は止まることはなかったが、試合中に思わぬ不運に見舞われ「これはアカンやろ」と、ファンの非難が殺到した。問題の場面はイタリアが4