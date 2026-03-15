米マイアミで準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨む。始球式は日本の超大物俳優が務めた。日本が誇る名優がローンデポ・パークに登場した。ベネズエラとの準々決勝前、ファーストピッチの大役を担ったのは俳優・渡辺謙だった。「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサ