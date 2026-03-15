ベネズエラと準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米フロリダ州マイアミでベネズエラとの準々決勝を戦う。試合を配信する「Netflix」には前回世界一メンバーのラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）がゲスト出演した一方、“消えた大物”の存在に落胆と納得の声が上がっている。それは嵐の二宮和也。今大会はスペシャルサポーターを務め、1次ラウンド