床に映っている自分の影を不思議そうに眺めている猫さん。首をかしげている姿が可愛らしいと、動画は5.6万いいねを突破。「見てるだけで幸せです」「頭、クリクリしてる。私は、猫ちゃんの頭が、好きです」とのコメントが集まっています。 【動画：自分の『影』が気になる猫→じっと床を眺めて……『ほっこりする光景』】 床に映る自分の影が気になる Instagramアカウント「おもち＝coaaka」さまに登場したおもちちゃん。投稿で