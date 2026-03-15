親の介護問題は、誰にでも起こる可能性があります。筆者の友人・M奈は、離れて暮らす母親の「大丈夫」という言葉で安心していましたが、ある日変わり果てた母親の姿に愕然としたそうです。M奈の切ないエピソードをご紹介しましょう。 異変 私は中学生時代に父親を亡くし、それからは母が一人で私と妹を育ててくれました。私も妹も結婚と同時に家を出てしまいましたが、母とは良好な関係でした。 しかし、私は最近の母の