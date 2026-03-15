衣類収納棚が置かれている部屋から音が聞こえると思い、飼い主さんが覗きに行ったところ、猫さんのとんでもない行動が明らかに！まるで忍者のような行動は、Instagramで308万回以上再生され、「やっぱり猫は液体に変化出来るんですねw」「器用に侵入していきますねw」「可愛すぎる！」といった声が寄せられました。 【動画：収納棚から『ガサガサ』聞こえると思ったら…まるで忍者のような『驚きの入り方をする猫』】 音がする部