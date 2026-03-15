米マイアミで準々決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークでベネズエラとの準々決勝に臨む。球場には前回侍ジャパンのメンバーとして世界一に輝いた、ラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も姿を見せた。ベネズエラ戦前、侍ジャパンの試合前練習が行われているローンデポ・パークのグラウンドに、ヌートバーの姿があっ