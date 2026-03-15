女優の芝田璃子が14日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「アメリカで国宝オカワリ鑑賞」と報告。「KOKUHO」とタイトルが明示された映画館のチケット予約の画面をアップした。 【写真】夫は超大物ハリウッダ俳優！レッドカーペットでも腕を組みラブラブ♥ ハリウッド俳優ニコラス・ケイジの妻でもある芝田は、8月の日本帰国時に「絶対に映画館で観たい！と、思ってた作品を観れた良すぎ