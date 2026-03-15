スコルジャ監督「本日はゾーン3での連携が良くできませんでした」浦和レッズは3月14日のJ1百年構想リーグ第6節で東京ヴェルディと対戦して0-1の敗戦。今季初の無得点試合になり、マチェイ・スコルジャ監督は「ゾーン3での連携が良くできませんでした」と、課題を話した。ここまでの5試合で勝ち点10、9得点してきた浦和だが、その共通点は相手が4バックを採用していることだった。サイドに張る選手をうまく使いながら突破する攻