この記事のポイント喜光寺に新たに6体の雲中供養菩薩像が奉納され、本堂は計14体になりました誠恵高等学校芸術コースの生徒が、奉納6体のうち2体の彩色工程を担当しました彩色は胡粉塗りの下地後、筆とエアブラシで仕上げる工程で進められました制作過程は2025年12月の創作展「創」in 沼津御用邸記念公園で公開されました誠恵高等学校が2025年、奈良「喜光寺」に奉納された雲中供養菩薩像2体の彩色を担当しました。奈良時代創建の