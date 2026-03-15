『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）で、謎の仮面ライダードォーンに変身する《懲役1000年の男》ジークを天野浩成が演じることが明かされた。【写真】天野浩成が変身する仮面ライダードォーン3月15日放送の第26話では、予知夢での惨劇を回避すべく、万津莫／仮面ライダーゼッツ（今井竜太郎）は、仲間たちに全てを打ち明け、共に行動を開始した。しかし、予知夢を回避しようとする莫の行動によってか、今まで