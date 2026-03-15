８日に父の今井茂雅厩舎で長い期間活躍してくれたスーパードリームとホクセイサクラコの引退セレモニーが行われました。ホクセイサクラコは私が厩務員だった時に１歳半から側で見て担当をしていたので思い出がたくさんあります。体を触られるのが苦手で蹴られたり、引きずられたこともありましたが、最近はだいぶ大人になってきました。信頼も深まっただけに寂しい思いが募りますが、お母さんとしてそれほど遠くない所で過ごす予