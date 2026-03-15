俳優でリポーターの阿部祐二（６７）は２０１１年３月、突然の交通事故に遭い、第２頸椎（けいつい）骨折の重傷を負った。今もなお後遺症は残るが「これがなかったら今ちょっと変わっていないんじゃないか。貴重な時間だった」と家族や仕事との向き合い方が変わった瞬間だったという。さまざまな人生経験を経て「リポーターは死ぬまでやる」と生涯現役を宣言した。（中西珠友）東日本大震災の発生１３時間前の２０１１年３月