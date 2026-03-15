BSテレ東は『飯尾和樹のずん喫茶』（毎週日曜後5：45）のスピンオフ番組『飯尾和樹のずん銭湯』をきょう15日午後3時30分から放送する。【番組カット】楽しそうに一緒にお風呂に浸かる…ずんの飯尾＆やす昭和レトロな喫茶店をこよなく愛し、日本全国の気になる喫茶店をめぐり歩くお笑いコンビ・ずんの飯尾和樹。そんな飯尾が喫茶店を飛び出して、街で愛される“老舗銭湯”を巡る。初回である今回は、東京に今も残る古き良き