お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が、12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。写真集「Beste」（講談社）を発売した元AKB48で女優の前田敦子（34）について言及した。矢作は「前田あっちゃんね、元AKBの。写真集が事務所に送られてきてて。1冊しか送られてきてなかったから、俺持って帰った」と切り出した。続けて「おぎやはぎに1冊送られてきて。多分、回し