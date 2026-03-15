日本テレビ系演芸番組『笑点』の展覧会『笑点60周年特別展』が、5月8日から19日まで東京・京王百貨店 新宿店７階 大催場で開催されることが15日、発表された。【写真】『笑点』アシスタント林家木久彦が卒業…集合ショット今回の特別展は、まさに“笑点のタイムカプセル”となる。会場に一歩足を踏み入れると、そこには座布団の上に刻まれた60年間のドラマが広がっている。巨大年表で振り返る「笑点ヒストリー」では、懐かし