元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が14日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。そば屋での行動について持論を述べた。同番組「ファミリー」のホフディラン小宮山雄飛（52）が2週連続でゲスト出演。小宮山は既婚ながら、田中と2人でそばや抹茶パフェを一緒に食べに行くほど交遊関係は深い。田中は「たまにいるんだよね、そば食べる時もさ、私も十割とか特別なおそ