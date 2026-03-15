アメリカ・オクラホマ州の高速道路で、パトカーに車が突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。当時、警察官が交通整理を行っていたが、中央分離帯に避難し無事だった。一方、カリフォルニア州でも、道路で警察官が事故処理中に車が突っ込む事故が発生した。運転手は運転中に動画を見ており、脇見運転をしていたという。間一髪で避難…猛スピードで起きた追突事故アメリカ・オクラホマ州の高速道路で撮影されたのは、前方不注意による事