毎日使う鏡。メイクやスキンケアのたびに取り出して、終わったらしまう…そんな小さな手間を感じている人も少なくないのではないでしょうか。ダイソーでは見た目がフォトフレームのようなデザインのミラーが売っています！机や棚にそのまま置いていても、生活感が出にくいデザインを探している人におすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フレームミラー（ダブル枠）価格：￥110（税込）サイズ（約）：13cm×17cm